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Опубликовано 29 октября, 10:25

Истребитель без крыльев: Польша отдаст Украине сломанный МиГ-29

Rzeczpospolita: Польша передаст Украине два МиГ-29 в пакете на €50 млн

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Польша намерена передать Украине два истребителя МиГ-29, причём один из них уже выработал лётный ресурс. Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на директора департамента стратегии и оборонного планирования польского Минобороны Дариуша Луковского.

По данным газеты, второй самолёт ещё летает. Машину с исчерпанным ресурсом, предполагает издание, могут использовать как источник запчастей. Луковский подтвердил, что решение о передаче двух истребителей принято. Поставка ожидается в ближайшее время, однако конкретную дату он не назвал.

Самолёты станут частью пакета военной помощи стоимостью около €50 млн. По информации Rzeczpospolita, в него также войдут артиллерийские боеприпасы, боеприпасы для авиапушек F-16 и ракеты к переносным зенитным комплексам Piorun.

В ответе изданию польское Минобороны подтвердило подготовку нового пакета. Ведомство пояснило, что рассматривает передачу техники, выходящей из эксплуатации польской армии, но отказалось раскрывать подробности, сославшись на секретность.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Варшава связывала передачу МиГ-29 с получением украинских технологий беспилотников. В июне заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик сообщил о соответствующей договорённости с Киевом.

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Татьяна Миссуми
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