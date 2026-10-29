Истребитель без крыльев: Польша отдаст Украине сломанный МиГ-29

Польша намерена передать Украине два истребителя МиГ-29, причём один из них уже выработал лётный ресурс. Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на директора департамента стратегии и оборонного планирования польского Минобороны Дариуша Луковского.

По данным газеты, второй самолёт ещё летает. Машину с исчерпанным ресурсом, предполагает издание, могут использовать как источник запчастей. Луковский подтвердил, что решение о передаче двух истребителей принято. Поставка ожидается в ближайшее время, однако конкретную дату он не назвал.

Самолёты станут частью пакета военной помощи стоимостью около €50 млн. По информации Rzeczpospolita, в него также войдут артиллерийские боеприпасы, боеприпасы для авиапушек F-16 и ракеты к переносным зенитным комплексам Piorun.

В ответе изданию польское Минобороны подтвердило подготовку нового пакета. Ведомство пояснило, что рассматривает передачу техники, выходящей из эксплуатации польской армии, но отказалось раскрывать подробности, сославшись на секретность.

Ранее Life.ru рассказывал, что Варшава связывала передачу МиГ-29 с получением украинских технологий беспилотников. В июне заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик сообщил о соответствующей договорённости с Киевом.