Истребитель F-16 рухнул в Мичигане, район аварии эвакуировали

Истребитель F-16 потерпел крушение в округе Гранд-Траверс американского штата Мичиган. После падения самолёта власти эвакуировали людей с участка дороги County Road 633. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на местное управление по чрезвычайным ситуациям.

Крушение F-16 в Мичигане. Видео © X / Nick Sortor

Пилот успел катапультироваться до падения F-16. Представитель Национальной гвардии Техаса сообщила, что лётчик находится в стабильном состоянии и получает медицинскую помощь.

Полиция штата Мичиган уточнила, что других пострадавших нет. Истребитель выполнял плановый тренировочный полёт и рухнул рядом с перекрёстком County Road 633 и Blair Townhall Road.

Власти оцепили территорию в радиусе одной мили, это около 1,61 километра от места крушения. Движение по County Road 633 перекрыли. На место аварии направили спасательные службы.

Глава расположенного рядом поселения Блэр Николь Блоншайн сообщила, что, по имеющейся у неё информации, крушение не повредило жилые дома. Причина аварии пока неизвестна.

В августе похожий случай произошёл в Турции. Там разбился многоцелевой истребитель F-16 Fighting Falcon, который выполнял учебный полёт. Лётчик успел катапультироваться и выжил.