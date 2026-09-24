Французские военные могут появиться на Украине сразу после возможного прекращения огня. Такой сценарий подготовлен в рамках работы «коалиции желающих», сообщает радиостанция Europe 1.

Предполагается, что подразделения разместят вдали от линии боевого соприкосновения, сосредоточив их на стратегически важных объектах. Их задачами станут обучение, оснащение и восстановление украинских вооружённых сил после завершения активных боевых действий.

«Истребители Rafale будут участвовать в обеспечении безопасности воздушного пространства», — сказано в публикации.

К инициативе способны присоединиться и другие участники «коалиции желающих». Точная численность возможного контингента не называется, однако радиостанция допускает, что речь может идти о нескольких тысячах военнослужащих из разных государств.

Ранее Life.ru писал о планах «коалиции желающих» разместить военный контингент на Украине после прекращения огня. Непонятно, чему европейцы собрались учить украинскую армию на пятый год боевых действий, однако власти отдельных государств уверены, что их солдаты смогут объяснить ВСУ, как надо воевать.