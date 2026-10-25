Истребители США перехватили самолёт возле резиденции Трампа во Флориде

Американские истребители перехватили гражданский самолёт в районе резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Воздушное судно вошло в закрытую зону над городом Палм-Бич, сообщило командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) на странице в X.

По информации военных, самолёт авиации общего назначения оказался в воздушном пространстве, где Федеральное управление гражданской авиации США временно ограничило полёты. Для перехвата нарушителя были задействованы истребители NORAD.

Инцидент произошёл во время пребывания американского лидера в его резиденции Мар-а-Лаго. Трамп прибыл туда вечером пятницы, 23 октября. На следующее утро президент сыграл в гольф, после чего вернулся в резиденцию.

Вечером 24 октября американский лидер также планировал выступить на митинге в штате Джорджия. Мероприятие было назначено на 19:00 по местному времени (02:00 мск 25 октября).

Ранее Life.ru сообщал, что истребители F-16 уже перехватывали гражданский самолёт возле резиденции Дональда Трампа в Палм-Бич. В марте воздушное судно также нарушило временные ограничения на полёты. Военные сопроводили его за пределы закрытой зоны, применив тепловые ловушки для привлечения внимания пилота.