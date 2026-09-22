Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил нейтральный статус ещё 13 российским фигуристам. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Разрешение получили спортсмены, выступающие во всех трёх дисциплинах фигурного катания. В одиночном катании статус присвоили Агате Петровой, Софии Сарновской, Софье Смагиной, Макару Игнатову и Николаю Колесникову.

В танцах на льду нейтральный статус получили Полина Жарова и Алексей Столяров, Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин, а также Владислав Михайлов. Среди представителей парного катания допуск получили Сандра Давыденко, Игнат Пахомов и Степан Маришин.

С сезона-2026/27 ISU допустил российских фигуристов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Для выступления спортсменам необходимо получить соответствующее разрешение организации.

Ранее Life.ru писал, что на сайте Международного союза конькобежцев появились российские флаги рядом с именами Камилы Валиевой и Марка Кондратюка. Изменения появились после того, как ISU начал допускать российских фигуристов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.