Италия может прекратить передачу Украине зенитных ракет Aster, необходимых для работы франко-итальянских комплексов противовоздушной обороны SAMP/T. Рим опасается истощить собственные арсеналы, а оборонная промышленность страны пока не способна быстро восполнить запасы. О такой перспективе сообщает итальянское агентство ANSA.

По данным журналистов, в новом пакете помощи Киеву могут оказаться комплектующие для поддержания работоспособности уже переданных Украине систем SAMP/T. Однако с поставками боеприпасов для этих комплексов ситуация складывается гораздо сложнее: доступных ракет становится всё меньше.

«Не исключено, что в ближайшее время, если не прямо сейчас, Италия также может фактически приостановить их поставки, как это уже сделала Германия в отношении Patriot», — говорится в публикации ANSA.

Одной из причин возможного пересмотра поставок называют необходимость сохранить достаточное количество вооружений для защиты самой Италии. Дополнительную проблему создают ограниченные возможности производителей: оперативно увеличить выпуск ракет и компенсировать расходование имеющихся запасов пока непросто.

При этом Рим не собирается полностью сворачивать поддержку Киева. Значительную часть следующего пакета помощи, как ожидается, составят электрогенераторы и оборудование для восстановления повреждённой энергетической инфраструктуры. Это особенно актуально накануне зимы, когда устойчивое электроснабжение приобретает критическое значение.

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто отказался раскрывать подробности будущих поставок. По его словам, содержание очередного пакета помощи засекречено.

Ранее Life.ru писал, что министр экономики Италии Джанкарло Джорджетти задержал подписание документов о выделении Украине 13-го пакета военной помощи. В правительстве объяснили ситуацию техническими обстоятельствами, однако отсутствие подписи вызвало разговоры о разногласиях внутри правящей коалиции. Особенно остро против дальнейших поставок вооружений выступает лидер партии «Лига» Маттео Сальвини.