Итальянский бренд Benetton сократит количество магазинов, но останется в России

Benetton пересматривает работу в России и может сократить число магазинов. По данным источников газеты «Известия», компания перестала открывать собственные торговые точки, сохранив возможность развития через партнёров. Полностью уходить из страны ретейлер не планирует.

На конец октября российская сеть насчитывала 63 магазина, из которых 49 — партнёрские. Пересмотр стратегии происходит на фоне ухудшения отдельных финансовых показателей: чистый убыток одной из российских структур группы, «Казань Реал Эстейт», за 2025 год вырос в 3,1 раза — до 1,12 млрд рублей.

Ранее исследование показало, что более трети российских ретейлеров, пересматривающих стратегию, решили отказаться от офлайн-магазинов. Всего к концу сентября изменения затронули около 60 компаний. Среди причин сокращения физической розницы эксперты назвали рост расходов и переход покупателей на маркетплейсы.