Итальянский F-2000 повредили при атаке на авиабазу в Саудовской Аравии

Итальянский истребитель Eurofighter F-2000 повредили во время атаки на авиабазу Эт-Таиф в Саудовской Аравии. Самолёт находился на территории базы в удалённой от основных объектов зоне. Об этом сообщил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

«В ходе атаки был повреждён итальянский самолёт F-2000, находившийся на удалённом участке базы», — говорится в заявлении министра на сайте ведомства.

Итальянские военные при атаке не пострадали. Крозетто также сообщил, что другие автомобили и объекты инфраструктуры, которыми пользуются итальянские военнослужащие, повреждений не получили. По его словам, на базе находятся военные из Италии, а меры для их защиты усилили заранее.

Ранее хуситы заявили, что саудовские военные базы в Хамис-Мушайте и Эт-Таифе используют для ударов по Йемену. Представители движения «Ансар Аллах» после этого пригрозили ответными атаками.