Глава Самары Иван Носков покинет свою должность с 1 декабря в связи с переходом на новую работу. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время оперативного совещания регионального правительства. По его словам, градоначальник получит повышение.

«До 1 декабря Иван Николаевич [Носков] продолжает работать с нами, далее переходит на повышение. Этот месяц мы продолжаем работать, как работали, пока город не обретет нового главу, я кандидата представлю отдельно», — сказал Федорищев.

После ухода Носкова временно руководить Самарой будет первый заместитель главы города Михаил Малыхин. Кандидатуру нового постоянного руководителя областной столицы губернатор пообещал представить позже.

Носков возглавил Самару в конце 2024 года. До переезда в регион он руководил Дзержинском Нижегородской области, а затем занял пост первого заместителя главы Самары.

Ранее Life.ru рассказывал о предыдущей смене руководства Самары. В ноябре 2024 года городская дума приняла досрочную отставку Елены Лапушкиной, занимавшей пост мэра с декабря 2017-го. Исполнение обязанностей главы города тогда поручили Ивану Носкову. Одновременно губернатор предложил кандидатуру Лапушкиной на должность регионального уполномоченного по правам человека.