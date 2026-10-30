Иванке Трамп 45 лет: как живёт дочь президента США и сколько у неё денег Оглавление Чем Иванка Трамп занимается сейчас, в 2026 году Planet Harvest: бизнес на овощах и фруктах, которые обычно выбрасывают Курорт на острове Сазан и инвестиции в технологии Сколько денег у Иванки Трамп: состояние, доход и зарплата Как Иванка Трамп заработала первые миллионы Где живёт Иванка Трамп и кто её муж Почему Иванка Трамп не вернулась работать в Белый дом Вопросы и ответы об Иванке Трамп Иванке Трамп исполнилось 45 лет. Где она живёт в 2026 году, чем занимается после Белого дома, сколько зарабатывает и как оценивают её состояние. Коллаж © Life.ru. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ivankatrump, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

30 октября 2026 года Иванке Трамп исполнилось 45 лет. Старшая дочь президента США Дональда Трампа раньше выпускала одежду и украшения под собственным именем, а затем работала советником отца в Белом доме. Теперь она живёт с семьёй во Флориде, развивает продуктовый бизнес, инвестирует в технологические проекты и занимается недвижимостью. Forbes оценивал её личное состояние в $100 млн, но сколько именно Иванка зарабатывает в 2026 году, публично не раскрывается.

Её муж Джаред Кушнер, основатель инвестиционной компании Affinity Partners, по оценке Forbes, располагает состоянием около $1 млрд. Складывать эти суммы можно только для приблизительной оценки капитала пары — $1,1 млрд, но нельзя называть миллиард личными деньгами Иванки.

Чем Иванка Трамп занимается сейчас, в 2026 году

После первого президентского срока отца Иванка не вернулась на государственную должность. В интервью предпринимателю Дэвиду Сенре в мае 2026 года она описала свой новый рабочий круг: создание компаний, инвестиции в стартапы и проекты в недвижимости. Среди интересующих её отраслей — искусственный интеллект, биотехнологии, робототехника и космические технологии. Размеры её вложений и доходность этих инвестиций в открытых источниках не названы.

Planet Harvest: бизнес на овощах и фруктах, которые обычно выбрасывают

Один из самых конкретных проектов Иванки — Planet Harvest, основанный в 2023 году вместе с предпринимательницей Мелиссой Мелшенкер Акерман. Компания помогает фермерам находить покупателей даже на урожай, который не проходит обычные требования торговых сетей к внешнему виду. Фрукты и овощи идут в продажу, переработку и продовольственные программы. На сайте Planet Harvest Иванка указана как соосновательница.

Это не просто волонтёрская инициатива: Planet Harvest работает как коммерческий бизнес с социальной целью. При этом компания не публикует в доступных материалах личную зарплату Иванки, размер её доли и дивиденды. Поэтому считать стоимость поставляемой продукции заработком дочери Трампа было бы ошибкой.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ivankatrump

Курорт на острове Сазан и инвестиции в технологии

Второе направление — недвижимость. Вместе с Кушнером Иванка участвует в подготовке туристического проекта на албанском острове Сазан и прилегающем побережье. В 2026 году строительство вызвало споры из-за экологических рисков: Life.ru рассказывал о протестах в Албании. Стоимость всего девелоперского проекта не равна ни личным вложениям Иванки, ни её прибыли, а реализованным доходным активом курорт пока называть преждевременно.

В майском интервью Иванка также рассказывала об инвестициях в основателей технологических компаний. Но конкретной публичной ведомости по её портфелю за 2026 год нет — точно посчитать нынешний ежегодный доход невозможно.

Сколько денег у Иванки Трамп: состояние, доход и зарплата

В сентябре 2025 года Forbes оценил личное состояние Иванки примерно в $100 млн. Для сравнения: в опубликованном в 2024 году расчёте журнал называл около $50 млн. Это оценки стоимости активов в разные даты, а не доказательство того, что за год Иванка получила $50 млн наличными.

По оценке Forbes для Джареда Кушнера, его состояние в 2026 году — около $1 млрд. Основной источник капитала мужа — недвижимость и инвестиции, включая Affinity Partners. Активы компании под управлением не следует считать личными деньгами супругов.

Сколько Иванка зарабатывает в месяц или в год сейчас? Подтверждённой суммы нет. Она не занимает оплачиваемую государственную должность, а нынешние частные проекты не раскрывают её персональные выплаты. Заголовки с конкретной «зарплатой Иванки Трамп в 2026 году» без документов были бы спекуляцией.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ivankatrump

Как Иванка Трамп заработала первые миллионы

После учёбы в Пенсильванском университете Иванка занималась девелопментом в Trump Organization. По подсчётам Forbes, её вознаграждение в семейной компании в определённый период достигало примерно $2 млн в год. Кроме того, она зарабатывала на книгах, недвижимости и лицензионных договорах с производителями одежды, обуви и аксессуаров.

Один крупный лицензионный контракт, по оценке Forbes, принёс ей около $16 млн за 2013–2018 годы, а другие коммерческие проекты — ещё свыше $11 млн за 2009–2016 годы. Это исторические суммы за несколько лет, не действующий заработок. Модный бренд Ivanka Trump прекратил работу в 2018 году.

Когда Иванка стала советником президента в 2017 году, она отказалась от государственной зарплаты. При этом у супругов оставались внешние доходы от бизнеса и активов. В их заключительных публичных декларациях за 2020 год и первые 20 дней января 2021-го суммарный сторонний доход семьи указывался широким диапазоном — от $23,8 млн до $120,7 млн. Эта цифра относится к обоим супругам и к прошлому периоду, а не к заработку Иванки сегодня.

Где живёт Иванка Трамп и кто её муж

Иванка живёт в районе Майами со своим мужем Джаредом Кушнером и тремя детьми — Арабеллой, Джозефом и Теодором. Супруги поженились в 2009 году. В 2021-м семья приобрела дом на острове Индиан-Крик во Флориде за $24 млн, следует из изученных Forbes документов. С тех пор недвижимость перестраивали и обновляли. Стоимость покупки — это расход на недвижимость, а не показатель заработка за год.

В 2026 году Иванка рассказывает о более спокойной жизни во Флориде: готовит детям завтрак, занимается спортом, читает и уделяет время работе над бизнес-проектами. В начале октября семья отметила 100-летие её бабушки по материнской линии — Марии Зельничковой. О публичных планах на собственный 45-й день рождения на момент подготовки текста достоверных сведений нет.

Фото © ТАСС / MARTIN DIVISEK / ЕРА

Почему Иванка Трамп не вернулась работать в Белый дом

В 2017–2021 годах Иванка была старшим советником Дональда Трампа. После его возвращения на президентский пост она сохранила семейные отношения и иногда участвует в публичных мероприятиях, но не занимает должности в администрации. В интервью 2026 года Иванка объясняла отказ от новой госслужбы желанием уделять больше времени детям и работать над проектами в частном секторе. Ранее Life.ru разбирал причины её дистанцирования от политики, приводя мнение американиста.

Вопросы и ответы об Иванке Трамп

Когда родилась Иванка Трамп и сколько ей лет?

Иванка Трамп родилась 30 октября 1981 года в Нью-Йорке. 30 октября 2026 года ей исполнилось 45 лет.

Сколько составляет состояние Иванки Трамп в 2026 году?

Последняя найденная публичная оценка Forbes для её личного состояния — около $100 млн, опубликована в сентябре 2025 года. Это ориентир по активам, а не подтверждённая наличная сумма на счёте в октябре 2026-го.

Сколько Иванка Трамп зарабатывает в год?

Подтверждённый годовой доход за 2026 год не раскрыт. Известны лишь более ранние доходы от Trump Organization, бренда и совместные декларации с мужем за 2020–2021 годы.

Чем сейчас занимается Иванка Трамп?

Она соосновательница Planet Harvest, занимается проектами недвижимости и, по собственным словам, инвестирует в технологические стартапы.

Кто муж Иванки Трамп и сколько у него денег?

Её муж — инвестор Джаред Кушнер, основатель Affinity Partners. Forbes в 2026 году оценивал его личное состояние приблизительно в $1 млрд.

Где Иванка Трамп живёт сейчас?

В районе Майами, штат Флорида, вместе с мужем и тремя детьми. Семья владеет домом на острове Индиан-Крик.

Работает ли Иванка Трамп в Белом доме в 2026 году?

Нет, официальной должности в администрации США она не занимает. На первом президентском сроке отца она работала советником с 2017 по 2021 год.