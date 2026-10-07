Ивановский охотник попал на 400 тысяч рублей за незаконный отстрел лося

С жителя города Тейково Ивановской области взыскали 400 тысяч рублей за незаконную добычу лося. Компенсацию мужчина должен выплатить за ущерб, причинённый животному миру, сообщила Объединённая пресс-служба судов Ивановской области в MAX.

Незаконная охота произошла 18 октября 2025 года в лесном массиве Ильинского муниципального района. Речь шла о самке лося, добытой возле деревни Афанасовка. Размер причинённого государству ущерба оценили в 400 тысяч рублей.

Жителя Тейкова ранее признали виновным в незаконной охоте. После рассмотрения уголовного дела вопрос о возмещении вреда, нанесённого природе, разрешался уже в порядке гражданского судопроизводства.

В результате суд постановил взыскать с мужчины всю сумму ущерба — 400 тысяч рублей. Эти деньги должны поступить в бюджет Ильинского муниципального района. Сам факт незаконной добычи животного был выявлен ещё осенью прошлого года сотрудниками регионального департамента природных ресурсов. Тогда ведомство сообщало, что размер вреда относится к особо крупному.

Громкое дело о незаконной охоте на лося ранее стало причиной уголовного преследования бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина. Его приговорили к трём годам условно, а позднее лишили депутатского мандата. В декабре 2025 года Life.ru писал, что после снятия судимости политик вновь рассматривал возможность участия в выборах в Госдуму.