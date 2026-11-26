Ивановский районный суд признал экстремистским объединение «Ивановские»* из 36 человек и запретил его деятельность в России. По данным суда, группировка с 1990-х годов контролировала пассажирские перевозки в регионе и была связана с незаконной лесозаготовкой, сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Суд также постановил обратить в доход государства имущество участников объединения стоимостью более 7 млрд рублей. В перечень вошли движимое и недвижимое имущество, зарегистрированное на ответчиков, а также активы, оформленные на их родственников и доверенных лиц.

Среди лиц, которых суд связал с руководством объединения, названы так называемый «вор в законе» Рубен Косян, «положенец» Денис Карташов и лидер группировки «Славянские» Евгений Холоша, убитый в 2016 году. По данным суда, участники сообщества придерживались идеологии, правил и традиций запрещённого в России движения АУЕ**.

Как установили в ходе разбирательства, объединение контролировало транспортный бизнес, в том числе автовокзалы и автостанции, а затем расширило деятельность на лесозаготовительную отрасль. В материалах иска указывалось, что для захвата экономических сфер влияния использовались вымогательства, грабежи, разбои и силовые методы.

Судебная пресс-служба также сообщила, что участники объединения неоднократно привлекались к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления. При этом активы сообщества, по версии прокуратуры, оформлялись в том числе на родственников и доверенных лиц, которые управляли ими в интересах его участников.

Суд удовлетворил административный иск полностью. Оглашение резолютивной части решения продолжалось на момент публикации сообщения.

Напомним, в октябре прокуратура Ивановской области потребовала запретить деятельность объединения. Первоначально стоимость активов, подлежащих взысканию, оценивалась более чем в 6 млрд рублей.

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