В Иваново заморожены активы группировки стоимостью более 6 млрд рублей

Прокуратура Ивановской области потребовала запретить деятельность криминального объединения и обратить в доход государства имущество его участников стоимостью более 6 млрд рублей. Иск направлен в Ивановский районный суд.

По версии надзорного ведомства, объединение сформировалось в регионе ещё в 1990-х годах под руководством двух местных жителей, имевших в преступной среде статусы так называемых «вора в законе» и «положенца», а также лидера организованной группы. В его состав, как утверждает прокуратура, вошли ещё 12 человек.

Ведомство заявляет, что участники объединения были связаны с запрещённым в России экстремистским движением АУЕ*, занимались вымогательствами, грабежами, разбоями и силовым переделом сфер экономического влияния. Эти обстоятельства изложены в прокурорском иске и ещё должны получить судебную оценку.

Отдельное внимание прокуратура уделила пассажирским перевозкам. По её данным, с 2013 года группа контролировала почти весь рынок автомобильных пассажирских перевозок Ивановской области и получала от этого стабильный доход. В 2016–2019 годах участники сообщества, как утверждается, также организовали незаконные рубки леса на сумму более 30 млн рублей.

У участников объединения, по данным надзорного ведомства, имеются транспортные средства, около 40 компаний и более 250 дорогостоящих объектов недвижимости, в том числе промышленные площадки в Иванове, Вичуге и Москве. Часть активов оформлена на родственников и близких фигурантов.

Суд уже наложил обеспечительные меры на имущество, однако они не должны препятствовать текущей хозяйственной деятельности — в том числе выплате зарплат и закупке топлива для перевозчиков. Окончательного решения по иску пока нет.

Ранее Life.ru сообщал, что ущерб по делу владельцев трёх подшипниковых заводов вырос до 6,5 млрд рублей. Параллельно с уголовным расследованием Генпрокуратура добилась обращения активов собственников предприятий в доход государства. Суд удовлетворил соответствующий иск примерно на 200 млрд рублей, а апелляционная инстанция оставила это решение в силе.

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