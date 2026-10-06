Прокуратура потребовала запретить экстремистское объединение «Ивановское»

Активы на сумму более шести миллиардов рублей могут обратить в доход государства у участников преступного сообщества в Ивановской области. Прокуратура региона потребовала через суд запретить деятельность объединения на территории России. Об этом сообщило надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, сообщество сформировалось ещё в 1990-х годах. Им руководили два жителя региона, имевшие в преступной среде статусы так называемых «вора в законе» и «положенца», а также лидер организованной преступной группы. Кроме них в объединение входили ещё 12 человек.

В правоохранительных органах РИА «Новости» уточнили, что речь идёт об ОПС «Ивановское». Участники, как утверждает прокуратура, были тесно интегрированы в признанное экстремистским и запрещённое в России движение «АУЕ»*, придерживались криминальной идеологии и неоднократно привлекались к ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Надзорное ведомство считает, что члены сообщества занимались вымогательствами, грабежами и разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния и запугиванием жителей, конкурентов и оппонентов. Кроме того, по данным проверки, объединение интегрировалось в органы власти.

С 2013 года ОПС, как утверждает прокуратура, контролировало почти всю сферу пассажирских автомобильных перевозок Ивановской области и получало от неё стабильный доход. В 2016–2019 годах участники сообщества также организовали незаконные рубки леса на сумму свыше 30 миллионов рублей. Деньги собирались и с так называемых «смотрящих» за городами, районами и исправительными учреждениями региона.

У фигурантов, по данным ведомства, находятся транспортные средства, около 40 компаний и более 250 дорогостоящих объектов недвижимости, включая производственные и промышленные площадки в Иванове, Вичуге и Москве. Часть собственности оформлена на родственников и близких участников сообщества, которые, как считает прокуратура, помогали управлять бизнесом.

Незаконные доходы, согласно материалам проверки, выводились за рубеж и использовались, в том числе для наращивания активов сообщества и финансирования противоправной деятельности. Прокурор Ивановской области потребовал запретить объединение и передать государству имущество его участников и доли в компаниях общей стоимостью более шести миллиардов рублей. Суд уже наложил на собственность обеспечительные меры, которые не препятствуют текущим платежам, выплате зарплат и закупке топлива для пассажирских перевозок.

Ранее Life.ru рассказывал о другом преступном сообществе, возникшем ещё в 1990-е годы: участников объединения «Махонинские»* в Челябинске лишили многомиллиардных активов. По данным правоохранителей, группировка занималась вымогательствами, разбоями, грабежами и похищениями людей, а часть преступных доходов легализовывала через подконтрольный бизнес. В ноябре 2025 года суд признал объединение экстремистским, запретил его деятельность в России, а недвижимость, предприятия и автомобили участников и связанных с ними лиц обратил в доход государства.

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