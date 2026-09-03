Суд обратил в доход государства 100% акций завода «Вентпром»

Акции Артёмовского машиностроительного завода по производству промышленных вентиляторов «Вентпром» полностью перешли государству. Соответствующее решение принято после обращения заместителя прокурора Свердловской области в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Иск был подан в отношении шести физических лиц, включая экс-председателя совета директоров завода Олега Горшкова, а также двух иностранных компаний — RMIS Rhein Main Industrie Service GmbH и FUTURE INVEST LTD (псевдоинвестиционная платформа, внесённая ЦБ РФ в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке). Истцы требовали признать бенефициаров предприятия экстремистским объединением.

В списке заинтересованных сторон по делу числились сам завод, российское подразделение Google, управление ФСБ по Свердловской области, Росфинмониторинг по УрФО и Росимущество. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.

Основанием для изъятия ценных бумаг стал статус владельцев, признанных экстремистским объединением. После вердикта весь пакет акций обращен в казну.

«Вентпром» — крупнейший в России производитель вентиляторов главного проветривания для шахт, тоннелей и метрополитенов. Работает с июля 2006 года. Руководит организацией Павел Вяткин. По данным «Контур.Фокус», финансовые показатели за 2025 год составили 3 млрд рублей выручки и 139,1 млн рублей чистой прибыли.

Это не первый случай перехода частных активов государству в регионе. Ранее аналогичные меры применялись к имуществу экс-депутата Госдумы Малика Гайсина, а также компаниям Алексея Боброва и Артема Бикова, однако там причиной стало незаконное происхождение собственности.

Ранее Второй кассационный суд оставил без удовлетворения жалобы Дениса и Николая Штенгеловых*, подтвердив законность решения о запрете их деятельности и признании экстремистским объединением. Бизнесмены являются владельцами брендов «Кириешки» и «Яшкино».

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