Бывший футболист сборной Германии, чемпион мира 1990 года Томас Бертольд может стать кандидатом в президенты ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Как сообщает Bild, оппозиционная политическая сила намерена официально представить 62-летнего спортсмена уже в субботу, 14 ноября.

По информации издания, кандидатуру Бертольда планируют объявить на закрытом совещании с участием примерно 30 представителей федерального и регионального руководства АдГ. Пока партия официально не подтвердила его выдвижение.

Бертольд известен прежде всего футбольной карьерой. В составе сборной ФРГ он выиграл чемпионат мира 1990 года, провёл за национальную команду 62 матча, а на клубном уровне выступал за «Баварию», «Айнтрахт» и «Штутгарт».

В последние годы бывший защитник также участвовал в общественно-политических дискуссиях. Во время пандемии коронавируса он критиковал ограничительные меры властей и выступал на мероприятии движения Querdenken, участники которого протестовали против антиковидной политики правительства.

Главной соперницей Бертольда в случае его выдвижения станет председатель парламента Баварии Ильзе Айгнер. Её кандидатуру уже поддержал консервативный блок ХДС/ХСС во главе с канцлером Фридрихом Мерцем. Поддержку Айгнер также выразили социал-демократы, а представители «Зелёных» положительно оценили её выдвижение.

Нового президента Германии изберут 30 января 2027 года. Решение примет Федеральное собрание из 1260 человек — депутатов Бундестага и представителей федеральных земель. Действующий глава государства Франк-Вальтер Штайнмайер завершает второй срок и больше не может претендовать на эту должность.