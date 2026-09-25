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Опубликовано 25 сентября, 14:01

Из чемпионов в курьеры мошенников: Боксёр из Севастополя получил срок за работу на телефонных аферистов

Суд приговорил боксёра Асламова к трём годам колонии по делу о мошенничестве

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/islamov6122

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/islamov6122

Чемпиона Европы по боксу среди юниоров Исрафила Асламова приговорили к трём годам колонии за участие в телефонной афере на 9,3 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал «Mash на волне», спортсмен забрал деньги у потерпевшего, представившись инкассатором.

Жертву предварительно обработали сообщники 22-летнего севастопольца. Злоумышленники выдавали себя за сотрудников силовых структур, пугали человека «связями с ВСУ» и убедили передать сбережения якобы прибывшему за ними специалисту. Эту роль и исполнил молодой человек, которому обещали оставить часть полученной суммы в качестве вознаграждения.

Однако довезти наличные до дома ему не удалось. Сразу после возвращения с 9,3 млн рублей Асламова встретили полицейские. Позднее фигурант признал свою вину. При вынесении приговора суд принял во внимание состояние здоровья подсудимого и его достижения в спорте.

Исрафил имеет звание мастера спорта, становился чемпионом Европы среди юниоров, а в 2025 году завоевал бронзу чемпионата России. Защита намерена обжаловать назначенное наказание.

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Юлия Сафиулина
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