Из чемпионов в курьеры мошенников: Боксёр из Севастополя получил срок за работу на телефонных аферистов

Чемпиона Европы по боксу среди юниоров Исрафила Асламова приговорили к трём годам колонии за участие в телефонной афере на 9,3 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал «Mash на волне», спортсмен забрал деньги у потерпевшего, представившись инкассатором.

Жертву предварительно обработали сообщники 22-летнего севастопольца. Злоумышленники выдавали себя за сотрудников силовых структур, пугали человека «связями с ВСУ» и убедили передать сбережения якобы прибывшему за ними специалисту. Эту роль и исполнил молодой человек, которому обещали оставить часть полученной суммы в качестве вознаграждения.

Однако довезти наличные до дома ему не удалось. Сразу после возвращения с 9,3 млн рублей Асламова встретили полицейские. Позднее фигурант признал свою вину. При вынесении приговора суд принял во внимание состояние здоровья подсудимого и его достижения в спорте.

Исрафил имеет звание мастера спорта, становился чемпионом Европы среди юниоров, а в 2025 году завоевал бронзу чемпионата России. Защита намерена обжаловать назначенное наказание.

Ранее Банк России предупредил о новой мошеннической схеме. Аферисты выдают себя за популярных блогеров и других известных людей, чтобы войти в доверие к детям и через них получить доступ к семейным деньгам. В ЦБ объяснили, что несовершеннолетних проще заинтересовать обещанием внезапного выигрыша, подарка или другого выгодного предложения. Особенно если его преподносят в игровой форме и якобы от имени любимого блогера или кумира.