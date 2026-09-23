ЦБ предупредил о мошенниках, которые выдают себя за блогеров ради обмана детей

Мошенники начали выдавать себя за популярных блогеров и других известных людей, чтобы войти в доверие к детям и через них получить доступ к семейным деньгам. О новой схеме предупредили в Банке России.

В ЦБ объяснили, что несовершеннолетних проще заинтересовать обещанием внезапного выигрыша, подарка или другого выгодного предложения, особенно если оно преподносится в игровой форме и якобы исходит от любимого блогера или другого кумира.

Однако аферисты используют и противоположную тактику — давление и запугивание. Ребёнку могут угрожать неприятностями для него самого или близких, торопить с выполнением инструкций и требовать никому не рассказывать о разговоре.

Конечной целью злоумышленников может быть не только счёт самого несовершеннолетнего. В Банке России предупреждают, что детей способны заставить раскрыть личные и финансовые данные родителей — например, сведения о банковских картах и другую конфиденциальную информацию.

«Дети чаще, чем взрослые, склонны верить заманчивым предложениям, особенно если они даются в игровой форме или поступают якобы от их кумиров», — отметили в ЦБ.

Подобные схемы уже неоднократно фиксировались правоохранителями. Мошенники представляются учителями, сотрудниками государственных органов или знакомыми семьи, а затем требуют от ребёнка назвать код из СМС, данные банковской карты родителей или передать деньги. В МВД советуют научить детей сразу прекращать такой разговор и обращаться к взрослым, если незнакомец требует деньги, секретные данные или просит скрыть общение.