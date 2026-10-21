Из «Дома-2» в мэрию: Анастасия Балтер решила возглавить родную Уфу

Анастасия Балтер, получившая известность благодаря реалити-шоу «Дом-2», намерена занять кресло мэра Уфы. Бывшая участница телепроекта сообщила, что уже подала документы для участия в конкурсе на должность главы городской администрации. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Экс-участница «Дома-2» Анастасия Балтер подала документы на пост мэра Уфы. Видео © Telegram / ПРАВДА | АНАСТАСИЯ БАЛТЕР

Свою инициативу Балтер объяснила желанием заняться проблемами родного города. Девушка считает, что благополучная картина в центре Уфы заметно отличается от ситуации в остальных районах.

«В нашей Уфе есть очень много проблем, над которыми нужно работать. Вот так вот смотришь: в центре всё красиво, но стоит выехать за пределы центра — и ты видишь совершенно другую, печальную картину, которую срочно нужно менять», — поделилась она.

По словам экс-участницы «Дома-2», её документы уже приняли. Следующий этап отбора назначен на 30 октября: специальная комиссия решит, кто из претендентов сможет продолжить борьбу за должность.

Сам конкурс состоится 9 ноября. О его проведении городской совет Уфы объявил ещё 9 октября, а спустя четыре дня начался приём заявок от кандидатов.

Телезрителям Балтер знакома с 2020 года, когда она появилась в «Доме-2». Участие девушки в реалити запомнилось многочисленными конфликтами и драками.

Ранее Life.ru сообщал о задержании адвоката бывшего мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Юрист Марат Самойлов представлял интересы экс-градоначальника, в отношении которого расследуется уголовное дело. В июле городской совет расторг контракт с Мавлиевым, а в августе апелляционный суд отменил решение о его восстановлении в должности.