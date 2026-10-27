Из души, душевно, в никуда: Стас Михайлов вспомнил самый обидный эпизод своей карьеры

Стас Михайлов признался, что в начале творческого пути ему приходилось выступать перед людьми, совершенно не заинтересованными в его музыке. Равнодушие слушателей становилось для артиста настоящим испытанием, поскольку исполняемые композиции имели для него особое значение. Об этом певец рассказал NEWS.ru.

По словам Михайлова, подобные ситуации происходили, когда его имя ещё не было известно широкой публике. Молодой исполнитель выходил на сцену, надеясь донести до людей свои чувства и переживания, однако далеко не всегда встречал понимание.

Особенно тяжело артисту давалось осознание того, что зал не обращает внимания на песни, в которые он вкладывал душу. Выступления превращались в эмоциональную проверку на прочность.

«Я пою такие серьёзные вещи. Никто не слушает», — вспоминает Михайлов свои мысли.

Сегодня отношение певца к подобным ситуациям изменилось. Теперь он предпочитает не выступать перед аудиторией, которая не проявляет интереса к его творчеству.

Впрочем, о пережитом артист не жалеет. Михайлов убеждён, что непростой опыт первых выступлений был необходим и стал важной частью его профессионального становления.