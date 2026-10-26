«Прощай» и разбитое сердце: Жена Стаса Михайлова вновь встревожила поклонников намёком на развод

Супруга певца Стаса Михайлова Инна вновь дала повод для обсуждения их семейных отношений. Она разместила в соцсетях архивный клип с мужем, сопроводив его загадочной подписью. Об этом стало известно из личного блога женщины в сети.

На опубликованных кадрах запечатлено выступление артиста в 2011 году. Рядом с датой записи Инна указала нынешний, 2026 год, отметила страницу супруга и добавила эмодзи разбитого сердца. Примечательно, что ранее рядом также была надпись: «Прощай...», но через какое-то время она исчезла. В аккаунте Стаса при этом никаких новых заметок не появилось.

Такое сочетание вызвало у поклонников вопросы о возможных переменах в личной жизни пары. Усугубили неясность и комментарии. Российская модель Олеся Бословяк написала: «Инна, держись. Все перемены к лучшему». При этом Михайлова не объяснила, к чему относится её подпись. Никаких прямых заявлений о расставании супругов в публикации не содержится.

Ранее Life.ru рассказывал о других публикациях Инны Михайловой, вызвавших слухи о неверности супруга. Женщина размещала ролики, посвящённые предательству, которые пользователи связали с её семейной ситуацией. При этом сама Инна не обвиняла мужа в измене, а ранее прямо отрицала подобные предположения.