Из двух городов России запустят рейсы на китайский курорт Хайнань

Жители Забайкалья и Приамурья смогут летать на китайский остров Хайнань новыми рейсами авиакомпании «ИрАэро». С 10 декабря перевозчик запускает полёты в курортный город Санья из Читы и Благовещенска. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Перевозить туристов будут самолёты Sukhoi Superjet 100. Маршруты предусматривают техническую посадку в китайском городе Хэфэй, где лайнеры будут дозаправляться перед продолжением полёта.

Из Читы самолёты начнут отправляться по четвергам, первый вылет запланирован на 10 декабря. Из Благовещенска рейсы будут выполняться по пятницам, начиная с 11 декабря. Обратные вылеты предусмотрены по пятницам в Читу и по субботам в Благовещенск.

Оба направления уже появились на официальном сайте перевозчика. Санья расположена на юге китайской провинции Хайнань и считается одним из популярных направлений для пляжного отдыха.

Ранее Life.ru рассказывал, что власти Хайнаня решили повысить качество обслуживания российских туристов на фоне растущего спроса. За январь — июль 2026 года остров посетили 446 тысяч россиян, что на 69% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Российские путешественники обеспечили почти 39% всего иностранного турпотока на курорт.

Кроме того, между Благовещенском и китайским Хэйхэ готовят к запуску трансграничную канатную дорогу. Её строительство практически завершилось ещё летом, после чего объекту предстояло пройти испытания. В тестовом режиме кабины должны отработать около 1200 часов без пассажиров, а ориентировочным сроком открытия называли май 2027 года.