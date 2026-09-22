Из гроба раздался стон: Китаянка очнулась спустя сутки после «смерти»

Пожилая жительница китайской провинции Хэбэй пришла в сознание спустя примерно сутки после того, как родственники сочли её умершей и поместили в охлаждаемый гроб. Семья обнаружила ошибку, когда невестка услышала изнутри слабые звуки.

Женщине было около 70 лет. Она много лет страдала церебральным тромбозом и онкологическим заболеванием. После того как врачи признали дальнейшее лечение рака бесперспективным, пациентку забрали домой для паллиативного ухода.

8 сентября близкие перестали замечать у неё признаки жизни и решили, что женщина умерла. Её поместили в специальный гроб с системой охлаждения, чтобы сохранить тело до приезда родственников. Уже вечером следующего дня невестка услышала слабые стоны, после чего пенсионерку извлекли наружу.

К 11 сентября женщина смогла открыть глаза и реагировала на окружающих, однако её состояние оставалось крайне тяжёлым — она практически не могла есть и пить. В тот же вечер пациентка умерла. Похороны состоялись 13 сентября.

Китайские СМИ со ссылкой на врачей допускают, что женщина могла находиться в состоянии так называемой мнимой смерти — глубокой комы, при которой дыхание и сердцебиение становятся настолько слабыми, что без медицинского оборудования их трудно обнаружить.

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