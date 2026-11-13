В Великобритании 27-летняя водительница грузовика Милли Эвератт неожиданно получила возможность побороться за титул «Мисс Англия». Девушку включили в число финалисток после того, как другая участница, служащая Королевских военно-воздушных сил, отказалась от выступления из-за рабочих обязанностей. Об этом сообщает Daily Mail.

Эвератт живёт в графстве Линкольншир, работает на ферме и водит по стране грузовики массой до 44 тонн. Теперь ей предстоит сменить рабочую спецодежду на вечерние наряды и выйти на подиум в финале национального конкурса красоты.

Место освободилось после отказа 25-летней Алекс Тайн, офицера британских ВВС. Она должна была представлять Линкольншир, однако за несколько дней до соревнования сообщила организаторам, что не сможет участвовать из-за служебных обязательств.

Примечательно, что Эвератт проиграла Тайн региональный конкурс всего на один балл. При этом девушка уже получила приглашение в национальный финал по решению жюри. После ухода соперницы ей предложили официально представлять родное графство.

Для Милли это не первый опыт участия в конкурсах красоты. В 2018 году она представляла Линкольн, а в 2022-м стала первой вице-мисс на национальном конкурсе. Теперь девушка надеется наконец завоевать главную корону.

Эвератт признаётся, что хочет разрушить стереотипы о профессиях, которые принято считать мужскими. Она убеждена, что работа на ферме или за рулём тяжёлого грузовика совершенно не мешает интересоваться модой и участвовать в конкурсах красоты.

«Я хочу вдохновить других и стать первой фермершей, победившей на «Мисс Англия», — рассказала участница.

Финал конкурса пройдёт 17 ноября в Лестере. Победительница получит возможность представить Англию на международном конкурсе «Мисс мира».