Жених сделал сюрприз на Мальдивах: «Мисс Россия — 2025» Анастасия Венза объявила о помолвке
Победительница «Мисс Россия — 2025» Анастасия Венза выходит замуж
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Победительница конкурса красоты «Мисс Россия — 2025» Анастасия Венза готовится к свадьбе. 23-летняя модель получила предложение руки и сердца во время отдыха на Мальдивах. Радостной новостью она поделилась со StarHit на презентации нового сезона конкурса.
По словам Вензы, помолвка состоялась около двух недель назад. Девушка призналась, что предложение стало для неё полной неожиданностью. Теперь она носит помолвочное кольцо, однако подробностями личной жизни делиться не спешит.
«Но пока сильно афишировать это не хочу, пусть останется личным», — призналась модель.
Имя будущего мужа Анастасия раскрывать не стала. Дата свадьбы также пока неизвестна.
Венза завоевала титул «Мисс Россия — 2025» в октябре прошлого года. Победа принесла ей всероссийскую известность, возможность представить страну на международном конкурсе «Мисс Вселенная» и денежный приз в размере миллиона рублей.
Помимо модельной карьеры, девушка учится в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова. После насыщенного года, связанного с конкурсами, фотосессиями и благотворительными проектами, Венза намерена уделить больше времени учёбе.
Ранее Life.ru рассказывал об Анастасии Вензе и её жизни после победы в конкурсе «Мисс Россия — 2025». В эксклюзивном интервью девушка призналась, что совмещать занятия в медицинском университете с модельной карьерой непросто, а полученный титул открыл перед ней множество новых возможностей.