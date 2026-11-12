Победительница конкурса красоты «Мисс Россия — 2025» Анастасия Венза готовится к свадьбе. 23-летняя модель получила предложение руки и сердца во время отдыха на Мальдивах. Радостной новостью она поделилась со StarHit на презентации нового сезона конкурса.

По словам Вензы, помолвка состоялась около двух недель назад. Девушка призналась, что предложение стало для неё полной неожиданностью. Теперь она носит помолвочное кольцо, однако подробностями личной жизни делиться не спешит.

«Но пока сильно афишировать это не хочу, пусть останется личным», — призналась модель.

Имя будущего мужа Анастасия раскрывать не стала. Дата свадьбы также пока неизвестна.

Венза завоевала титул «Мисс Россия — 2025» в октябре прошлого года. Победа принесла ей всероссийскую известность, возможность представить страну на международном конкурсе «Мисс Вселенная» и денежный приз в размере миллиона рублей.

Помимо модельной карьеры, девушка учится в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова. После насыщенного года, связанного с конкурсами, фотосессиями и благотворительными проектами, Венза намерена уделить больше времени учёбе.