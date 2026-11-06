В Таиланде задержали 50-летнюю Панадду Вонгпхуди, победительницу национального конкурса красоты 2000 года. Бывшую мисс страны и известную телеведущую подозревают в мошенничестве с благотворительными пожертвованиями, которые собирали для помощи нуждающимся и пострадавшим от стихийных бедствий. Об этом сообщает Daily Mail.

Полицейские приехали к дому знаменитости в Бангкоке утром 6 ноября, когда она собиралась выступить перед журналистами вместе с адвокатом. Вместо пресс-конференции правоохранители предъявили ордер на арест и начали обыск. Позднее женщину доставили в Центральное следственное бюро.

По версии следствия, часть денег, поступавших в основанный Панаддой благотворительный фонд Do Good Organisation, могла использоваться не по назначению. Правоохранители проверяют финансовые операции, связанные с покупкой недвижимости, дорогих автомобилей и других предметов роскоши.

Особое внимание следователей привлекли банковские счета бывшей королевы красоты и её супруга Атипа Анантавана. По данным тайских СМИ, через связанные с ними счета проходили сотни миллионов батов. При этом полиция пока устанавливает, какая часть средств действительно являлась пожертвованиями и куда они были направлены.

В рамках расследования уже арестовано или заморожено имущество стоимостью около 100 миллионов батов. Обыски прошли сразу по нескольким адресам, включая дом телеведущей и помещения благотворительной организации. Её муж также оказался под следствием по подозрению в причастности к отмыванию денег.

Сама Панадда заявила о готовности сотрудничать с правоохранителями. Перед журналистами она несколько раз извинилась, однако подробно комментировать обвинения не стала. Её адвокат сообщил, что подзащитная намерена защищаться в суде.

Ранее Life.ru предупреждал о мошеннических схемах, в которых злоумышленники используют желание людей помочь нуждающимся. В сентябре доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко рассказал о рассылках с просьбами поддержать якобы больных онкологией детей. Для участия в благотворительном голосовании пользователям предлагали установить приложение, которое на самом деле содержало вредоносное программное обеспечение.