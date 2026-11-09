Бухарестский суд постановил перевести бывшего кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску из следственного изолятора под домашний арест сроком на 30 дней. Однако политик пока останется под стражей, поскольку решение ещё не вступило в силу, сообщает румынское агентство Agerpres.

Суд удовлетворил ходатайство защиты о смягчении меры пресечения. Согласно постановлению, Джорджеску смогут отпустить домой после вступления решения в законную силу, если он не находится под арестом по другому уголовному делу.

Однако Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии (DIICOT) намерено обжаловать постановление. До рассмотрения жалобы политик продолжит находиться в центральном следственном изоляторе Бухареста.

Это уже вторая попытка Джорджеску добиться домашнего ареста. Аналогичное решение суд принял 13 октября, но прокуратура успешно его оспорила. В результате Апелляционный суд Бухареста оставил бывшего кандидата в президенты под стражей.

Джорджеску находится в СИЗО с 29 сентября. Его обвиняют в предполагаемом мошенничестве на сумму 1,1 миллиона евро. По версии следствия, политик и двое его предполагаемых сообщников убедили предпринимателя Рэзвана Леу перечислить деньги в качестве гарантии получения банковского кредита на шесть миллионов евро. Как утверждают прокуроры, кредит предпринимателю так и не предоставили, а внесённые средства не вернули. При этом 100 тысяч евро из первоначального платежа, согласно материалам дела, предполагалось направить на финансирование президентской кампании Джорджеску.