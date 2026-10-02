Из кампуса — за решётку: В Британии нашли дешёвый способ разгрузить переполненные тюрьмы

Продаваемые университетские кампусы, бывшие школы-интернаты и учебные центры британской системы здравоохранения предложили переоборудовать в тюрьмы. С такой инициативой выступил аналитический центр Prosperity Institute в докладе о кризисе вместимости пенитенциарной системы.

Авторы предлагают Минюсту Англии и Уэльса выкупать объекты, которые уже выставлены на продажу, и размещать там заключённых с более низкими требованиями к безопасности либо обвиняемых, ожидающих суда. По их расчётам, такой путь может оказаться значительно дешевле строительства новых колоний с нуля.

В качестве примера в докладе приводится кампус Castle Meadow Ноттингемского университета, который продаётся со значительным дисконтом. Бывшие университетские конференц-центры, корпоративные учебные комплексы и центры подготовки сотрудников NHS, по данным авторов, регулярно появляются на рынке по цене от £5 млн до £20 млн. Если приспособить такой объект примерно под 200 заключённых, расходы окажутся существенно ниже £120 млн — именно столько, по оценке исследователей, стоила бы новая тюрьма аналогичной вместимости.

В пригороде Лестера авторы присмотрели конференц-центр College Court, где потенциально можно организовать от 100 до 200 мест для заключённых низких категорий безопасности или содержащихся под стражей до суда. Ещё один вариант — закрытая школа-интернат The Royal School в Хаслмире, рассчитанная прежде на 350 воспитанников и выставленная на продажу за £8 млн. Такие площадки предлагается дополнительно расширять с помощью быстровозводимых модульных камер.

Инициатива стала частью более масштабного предложения Prosperity Institute создать за следующий парламентский срок дополнительно 20 тысяч тюремных мест сверх уже объявленных правительством планов. Для быстрого увеличения вместимости аналитики также предлагают строить новые корпуса при действующих учреждениях, устанавливать модульные камеры и искать подходящие здания за пределами нынешней тюремной системы.

Проблема действительно остаётся острой. По официальным данным, эксплуатационная вместимость тюрем Англии и Уэльса в июне 2026 года составляла 89 120 мест, а 23,9% заключённых в 2025/2026 году содержались в условиях переполненности. Правительство рассчитывает создать 14 тысяч новых или реконструированных мест к 2031 году, однако Prosperity Institute считает этих мер недостаточными.

Ранее Life.ru рассказывал, что из-за нехватки мест британские власти решили продолжить досрочное освобождение части заключённых. Из программы исключили осуждённых за ряд наиболее тяжких насильственных и сексуальных преступлений, однако сама мера стала одним из способов снизить нагрузку на переполненные учреждения.