Из казармы за ₽600 миллионами: Macan дембельнулся после года службы в Росгвардии
Рэпер Macan демобилизовался после года службы в Росгвардии
Фото © Life.ru
Рэпер Macan (Андрей Косолапов) завершил срочную службу в Росгвардии. По данным Life.ru, 24-летний исполнитель покинул Центр специального назначения «Витязь» в подмосковной Балашихе.
Видео © Life.ru
Музыканта приехала встречать компания друзей на BMW M5, Toyota Camry и Tank 500. Сам Макан решил не общаться с прессой, а лишь сказал, что служба прошла хорошо и уехал на BMW. Уже 1 декабря артист вернётся на сцену — его первый после службы концерт состоится в Смоленске, а весь гастрольный тур может принести рэперу 600 млн рублей.
Напомним, за минувший год Косолапов дослужился до младшего сержанта и получил нагрудный знак «За отличие в службе» II степени. Музыкант освоил управление беспилотниками и вождение военного транспорта, а также прошёл парашютную подготовку. В марте он дебютировал на сцене Государственного Кремлёвского дворца, выступив на юбилее Росгвардии. Кроме того, исполнитель вложил более трёх миллионов рублей в ремонт казарм и обустройство финской сауны для сослуживцев.