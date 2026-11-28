Музыканта приехала встречать компания друзей на BMW M5, Toyota Camry и Tank 500. Сам Макан решил не общаться с прессой, а лишь сказал, что служба прошла хорошо и уехал на BMW. Уже 1 декабря артист вернётся на сцену — его первый после службы концерт состоится в Смоленске, а весь гастрольный тур может принести рэперу 600 млн рублей.