Рэпер Macan (Андрей Косолапов) ещё не завершил срочную службу в Росгвардии, а поклонники уже активно раскупают билеты на его концерты. По подсчётам SHOT, первый гастрольный тур 24-летнего исполнителя после армии при полных аншлагах может принести около 600 млн рублей.

Концертный марафон стартует 1 декабря в Смоленске. На первое выступление рэпера уже раскупили около двух тысяч билетов из 2600. Потенциальные сборы составят семь миллионов рублей.

На следующий день Макана ждут в Брянске, где продано более половины из четырёх тысяч билетов. Самым прибыльным из первых трёх концертов обещает стать выступление в Подольске 4 декабря. Поклонники уже разобрали около пяти тысяч билетов — почти 80% мест. Стоимость самых дорогих достигает 12 тысяч рублей.

Гастрольный график артиста расписан на несколько месяцев вперёд. Помимо российских городов, в нём значатся Минск, Ташкент, Ереван, Пхукет и Бали.

Примечательно, что перед уходом Макана в армию его лейблу прогнозировали финансовые потери в размере не менее 500 млн рублей. Теперь потенциальные сборы от первого тура после демобилизации сопоставимы с этой суммой. Однако из концертной выручки ещё предстоит вычесть организационные расходы.