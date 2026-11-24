Рэпер Macan (Андрей Косолапов) за время срочной службы в Росгвардии получил звание младшего сержанта и нагрудный знак «За отличие в службе» II степени. Уже на этой неделе исполнитель должен отправиться на дембель, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, повышение в звании и награждение состоялись после дебютного выступления музыканта в Государственном Кремлёвском дворце. Знаком отличия артиста отметили за высокие результаты в боевой подготовке.

На юбилее Росгвардии 27 марта Макан в парадной форме исполнил композицию «Пусть Бог будет рядом с твоими планами». На торжественном мероприятии присутствовал президент России Владимир Путин. До этого рэпер также выступал перед женщинами-военнослужащими в преддверии 8 Марта.

За год службы Косолапов освоил управление беспилотниками, стал водителем военного транспорта и показал поклонникам свои тренировки с парашютом. Кроме того, артист вложил более трёх миллионов рублей в ремонт казарм и обустройство финской сауны в Центре спецназначения «Витязь» в подмосковной Балашихе. Рядом с парной появилась комната отдыха в стиле лофт.

Менять военную форму на сценические костюмы Макану предстоит практически сразу после дембеля. Первый концерт его нового тура запланирован на 1 декабря в Смоленске. Причём в декабре артист вернётся и в Балашиху, но уже в качестве гастролирующего музыканта.

Ранее Life.ru рассказывал, что только три концерта Макана в Подмосковье могут принести около 72 миллионов рублей от продажи билетов. И это без учёта выступлений в других городах. Впрочем, из этой суммы ещё предстоит вычесть расходы на организацию шоу.