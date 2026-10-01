Комментарий киноведа: Откуда взялась фраза «Получи, фашист, гранату», сказанная Путиным на «Валдае»

Фраза «Получи, фашист, гранату», которую Владимир Путин произнёс на «Валдае», запомнилась благодаря простоте и почти детской интонации. Её происхождение киновед и кинокритик Александр Шпагин связывает с советской картиной «Иван Никулин — русский матрос». О том, как подобные реплики переходили с экрана в повседневную речь, он рассказал Life.ru.

«Фраза “получи фашист гранату” из советского фильма “Иван Никулин — русский матрос”. Картина была ценна тем, что это была одна из первых цветных лент, и в любом случае — первая цветная картина про войну», — объяснил собеседник издания.

Картину режиссёра Игоря Савченко сняли в 1944 году. Главную роль исполнил Иван Переверзев. Фильм рассказывает о моряках, которые возвращаются из госпиталя, вступают в бой с немецким десантом и организуют партизанский отряд. Лента стала одной из первых цветных картин советского кино. Шпагин характеризует её коротко: «Духоподъемный средний фильм».

При этом, по оценке критика, «Иван Никулин» не получил такой известности, как «Два бойца» или «Она защищает Родину». Но его создатели ориентировались на уже полюбившиеся зрителям военные картины — с обаятельными героями, песнями и понятной историей борьбы и победы.

«Нужно создавать кино по лекалам наиболее успешных произведений, которые были популярны в начале войны. “Два бойца” в данном случае — это как матрица. “Иван Никулин” сделан по ее образцу», — отметил Шпагин.

Изучая прессу 1944 года, киновед увидел в ней ощущение постепенного возвращения к привычной жизни: всё больше внимания уделялось внутренним проблемам и повседневности. По его мнению, кино должно было вновь собирать зрителей в залах, используя знакомые и успешные приёмы. А простые, порой комичные даже в военной ситуации реплики циркулировали между кино и фронтом — передавались «с экрана на фронт и с фронта на экран».

Ранее Life.ru сообщал, что Путин известной фразой прокомментировал ответ России на атаки судов в Чёрном море. На заседании «Валдая» президент заявил, что после российских ответных ударов прозвучали предложения прекратить атаки.