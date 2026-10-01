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Опубликовано 1 октября, 21:00

«Цвет не позволяет спорить, а крапинка разрешает диалог»: О чём сигнализирует галстук Путина на «Валдае»

Эксперт Кобелюк: Галстук Путина на «Валдае» говорит о твёрдой позиции

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Готовность к открытой дискуссии при твёрдой позиции — такой сигнал эксперт по переговорам и деловому протоколу Алексей Кобелюк увидел в образе Владимира Путина на «Валдае». Как он рассказал Life.ru, галстук президента в крапинку подчёркивает формат встречи: глава государства готов отвечать на острые вопросы, сохраняя собственный курс.

«Цвет галстука не позволяет спорить, но крапинка разрешает вести диалог», — объяснил Кобелюк.

Эксперт считывает в выступлении твёрдую позицию по СВО и убеждённость президента в продуманности принятых решений. Галстук с рисунком, по его оценке, дополняет этот образ. Кобелюк противопоставляет его однотонным галстукам Дональда Трампа и трактует крапинку как знак расположенности к собеседникам. Такая открытость, считает специалист, предполагает возможность задавать неудобные вопросы, но не означает готовности президента отказаться от своей позиции под давлением.

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«Подобранный галстук в крапинку говорит о том, что он открыт и лоялен к тем, у кого есть другое мнение, ведь острые вопросы на «Валдае» — это традиция», — отметил эксперт.

Кобелюк также обратил внимание на позу Путина, назвав её доверительной. По его мнению, президент не демонстрирует отстранённости, а встреча выглядит как беседа с залом, модератором и зрителями. Образ при этом остаётся рабочим: эксперт видит в нём сигнал, что участие в форуме для главы государства — очередная часть повседневной работы.

«Это рабочий процесс, где он готов ответить даже на самые неудобные вопросы, сохраняя при этом жесткую позицию, которую будет отстаивать, несмотря на любое давление», — подчеркнул собеседник Life.ru.

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XXIII заседание клуба «Валдай» открылось в Подмосковье 28 сентября. Форум объединяет около 120 участников из 40 стран. Его тема — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?». Сегодня, 1 октября, президент России выступает на пленарной сессии форума. Главные заявления читайте здесь.

Больше новостей о дипломатии и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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