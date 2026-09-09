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Опубликовано 9 сентября, 13:46

Из кино прямо в спальню: Россияне подсели на ролевые игры с Человеком-пауком

Костюмы Человека-паука стали новым фетишем российских пар

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские пары стали в десять раз чаще покупать костюмы персонажей вселенной Человека-паука для интимных ролевых игр. О необычном тренде рассказали магазины товаров для взрослых, опрошенные Mash.

Всплеск спроса продавцы связывают с выходом очередной части Marvel. Особенно популярны образы Женщины-паука, Гвен-паук, Мадам Паутины и Венома. Чаще всего, по словам продавцов, такие наряды приобретают мужчины для своих девушек. Покупатели разбирают как простые красно-синие купальники, так и полноценные костюмы с масками.

Пик пришёлся на начало проката фильма, однако самые востребованные модели продолжают быстро исчезать со складов. Некоторые любители косплея идут ещё дальше и самостоятельно переделывают обычные супергеройские костюмы под ролевые игры.

Стоимость такого «паучьего» образа составляет примерно от 1,5 до 5 тысяч рублей в зависимости от исполнения и качества.

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Наталья Демьянова
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