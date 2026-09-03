Из кизяков и глины: На Украине появился памятник Шекспиру, похожий на «алкаша с мутным взглядом»

Первый на Украине памятник английскому драматургу Уильяму Шекспиру после открытия в Полтаве стал поводом для насмешек. На странный облик скульптуры обратили внимание блогер Анатолий Шарий.

Монумент установили в Ботаническом саду Полтавского национального педагогического университета имени В. Г. Короленко. Рядом с ним также появились солнечные часы. Организаторы утверждают, что это первый памятник Шекспиру в стране.

«Снесли памятники Пушкину. Установили памятник алкашу в бурьянах. Назвали алкаша с мутным взглядом «Шекспиром. Шекспир бы сам себя в этом памятнике не узнал, потому надпись большая. После дождя шедевр может разрушиться, потому что по первому впечатлению слеплен из кизяков и глины», — написал Шарий.

Автором работы стал скульптор Ярослав Шкарупа. По его словам, памятник он изготовил за семь дней, ориентируясь на пять разных изображений драматурга, поскольку достоверно не известно, как тот выглядел.

После публикации кадров пользователи Сети стали сравнивать фигуру с нетрезвым человеком и интересоваться, насколько она вообще похожа на писателя. Некоторые комментаторы также усомнились в необходимости установки такого монумента.

Пятью днями ранее в Одессе демонтировали бюст российского биолога и селекционера Ивана Мичурина, стоявший на территории Селекционно-генетического института. До этого местные активисты добились удаления русскоязычной таблички с памятника Дарту Вейдеру, созданного из бывшего монумента Владимиру Ленину.