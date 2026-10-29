Из ладони подростка извлекли осколок зеркала, с которым он проходил 2 месяца

Двухсантиметровый осколок зеркала два месяца оставался в ладони подростка, пока незаживающая рана, отёк и резкая боль не заставили его обратиться в Раменскую больницу. Фрагмент находился рядом с сосудами, нервами и сухожилиями. Хирургам удалось извлечь его и полностью восстановить подвижность кисти. Об этом Life.ru сообщили в Минздраве Подмосковья.

Подросток порезался, когда разбирал осколки разбитого зеркала. Он самостоятельно промыл рану, остановил кровь и наложил повязку. Примерно через месяц при некоторых движениях появилась острая боль.

УЗИ мягких тканей выявило крупное инородное тело. Из-за воспаления и близости осколка к важным структурам кисти врачи решили провести операцию.

«Вокруг инородного тела уже сформировалась капсула. Она периодически воспалялась и ограничивала движение пальцев. Через небольшой разрез мы аккуратно извлекли крупный осколок», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимир Хабалов.

По словам хирурга, все манипуляции выполняли предельно осторожно, чтобы не повредить сосуды и сухожилия сгибателей кисти. Операция была необходима для предотвращения необратимых последствий.

Уже на следующий день подростка выписали в удовлетворительном состоянии. Подвижность кисти полностью восстановилась. Врачи напомнили: при серьёзных порезах необходимо сразу обращаться за медицинской помощью.

Ранее московские хирурги вернули зрение мальчику, который два месяца скрывал травму глаза. Металлический осколок повредил несколько структур глаза и зафиксировался в сетчатке. Врачам пришлось удалить помутневший хрусталик, извлечь фрагмент и установить искусственный хрусталик.