Заместитель мэра Иркутска Георгий Комаров отправился в зону специальной военной операции, при этом за ним сохранят должность в городской администрации. Чиновник принял решение о службе по собственному желанию и уже отбыл к месту дислокации добровольческого формирования «Барс». Об этом сообщили в мэрии города.

Комаров возглавляет комитет по управлению Октябрьским округом Иркутска с марта 2022 года. На время прохождения военной службы он сохранит свой пост на муниципальной службе.

Ранее заммэра неоднократно бывал в прифронтовой зоне с гуманитарными миссиями. Он встречался с военнослужащими, доставлял необходимые грузы и сопровождал технику для мотострелкового полка «Иркут», над которым шефствует городская администрация.

Мэр Иркутска Руслан Болотов поддержал решение своего заместителя и напомнил, что жители города регулярно отправляют бойцам технику, медикаменты и снаряжение.

«Сегодня ряды бойцов пополнил мой заместитель – Георгий Комаров. Это пример мужества и готовности отстаивать интересы города и страны», — прокомментировал градоначальник.

Примечательно, что Комаров стал не первым высокопоставленным чиновником Приангарья, решившим отправиться на спецоперацию за последние дни.

Ранее Life.ru рассказывал, что заместитель председателя правительства Иркутской области Андрей Южаков решил заключить контракт с добровольческим формированием Минобороны России. За ним также сохранят рабочее место на период военной службы.