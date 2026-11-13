Из правительства — на СВО: Иркутский вице-премьер Южаков решил заключить контракт с ВС РФ
Зампред правительства Иркутской области Южаков решил пойти на СВО
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Заместитель председателя правительства Иркутской области Андрей Южаков решил отправиться добровольцем в зону специальной военной операции. Уже сегодня, 13 ноября, чиновник планирует заключить контракт с добровольческим формированием Минобороны России. Об этом «ИрСити» сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В кабмине уточнили, что после завершения службы Южаков сможет вернуться к работе в правительстве Приангарья. Занимаемая им должность будет сохранена в соответствии с законодательством.
При этом сроки службы чиновника, название добровольческого подразделения и направление, на котором он будет выполнять задачи, не раскрываются. В правительстве подчеркнули, что подобная информация не подлежит разглашению по соображениям безопасности.
Андрей Южаков занимает пост заместителя председателя правительства Иркутской области с мая 2025 года. До этого он продолжительное время работал в муниципальных и региональных органах власти. В частности, с 2020 года занимал руководящие должности в администрации Иркутска, а в 2023–2024 годах был вице-мэром города.
После перехода в областное правительство Южаков курировал вопросы культуры, спорта, молодёжной политики, охраны объектов культурного наследия и архивного дела. Осенью 2025 года он также временно исполнял обязанности председателя правительства Иркутской области.
Решение Южакова стало ещё одним случаем, когда представитель органов власти отправляется добровольцем в зону спецоперации. Как сообщал Life.ru, в начале ноября помощник депутата Госдумы Виталия Милонова Даниил Шаалан-Анохин также заключил контракт с Минобороны России и отправился на СВО. По словам парламентария, решение о прохождении службы его помощник принял самостоятельно. Сам Милонов ранее также участвовал в специальной военной операции. Известны и другие случаи, когда государственные служащие и депутаты временно оставляли политическую карьеру ради военной службы.