Заместитель председателя правительства Иркутской области Андрей Южаков решил отправиться добровольцем в зону специальной военной операции. Уже сегодня, 13 ноября, чиновник планирует заключить контракт с добровольческим формированием Минобороны России. Об этом «ИрСити» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В кабмине уточнили, что после завершения службы Южаков сможет вернуться к работе в правительстве Приангарья. Занимаемая им должность будет сохранена в соответствии с законодательством.

При этом сроки службы чиновника, название добровольческого подразделения и направление, на котором он будет выполнять задачи, не раскрываются. В правительстве подчеркнули, что подобная информация не подлежит разглашению по соображениям безопасности.

Андрей Южаков занимает пост заместителя председателя правительства Иркутской области с мая 2025 года. До этого он продолжительное время работал в муниципальных и региональных органах власти. В частности, с 2020 года занимал руководящие должности в администрации Иркутска, а в 2023–2024 годах был вице-мэром города.

После перехода в областное правительство Южаков курировал вопросы культуры, спорта, молодёжной политики, охраны объектов культурного наследия и архивного дела. Осенью 2025 года он также временно исполнял обязанности председателя правительства Иркутской области.