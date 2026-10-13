Из монастыря в Гонконге бесследно исчезла урна с прахом поп-иконы Аниты Муи

В Гонконге разгорелся крупный скандал вокруг загадочного исчезновения урны с прахом культовой певицы и актрисы Аниты Муи, признанной королевы кантопопа. Об инциденте сообщило издание South China Morning Post.

По данным родственников артистки, её останки пропали из буддийского монастыря, расположенного на острове Лантау, ещё около трех месяцев назад. Члены семьи заявили, что за прошедшее время следствие так и не дало никаких результатов, а факт утраты реликвии стал для них тяжелейшим ударом.

В правоохранительных органах уточнили, что официальное обращение о предполагаемом похищении поступило 18 июля. Дело зарегистрировали и передали следователям уголовного розыска района Лантау, однако в ходе оперативных действий обнаружить урну или задержать причастных к преступлению пока не удалось.

Не дождавшись прогресса от силовиков, близкие Аниты Муи обратились за содействием напрямую к общественности. Соответствующее заявление они приурочили ко дню рождения артистки, подчеркнув, что длящаяся месяцами неизвестность причиняет семье невыносимые страдания.

Анита Муи скончалась в 2003 году в возрасте 40 лет, успев стать одной из ярчайших звезд азиатской эстрады и кинематографа. В этом году легенде исполнилось бы 63 года.

Ранее сообщалось, что в возрасте 43 лет скончалась южнокорейская актриса кино и дорам Ли Со И, известная по таким картинам, как «Скандал в Чхонддам-доне», «Король», а также «Мистер и Миссис Икс». Последняя дорама с её участием вышла в 2025 году «Страховка на случай развода».