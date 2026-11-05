Для культурного вечера Михалкова выбрала сдержанный образ: белую блузку, чёрную юбку и туфли в тон. Вместе с мужем актриса побывала в Галерее-мастерской Геннадия Райшева, где проходила выставка «Дары и Дарители». Затем супруги отправились в культурно-театральный центр «Югра-Классик» на концерт «СУТЬ.Б.А.». В программе объединили классическую музыку, джаз, пластику и театр теней.

«Присоединился к мероприятиям «Ночи искусств» в Ханты-Мансийске. Было приятно видеть, сколько жителей пришло на праздник культуры и творчества. Со многими удалось пообщаться, услышать искренние эмоции, и в этом главная ценность таких событий», — написал Кухарук.

О свадьбе дочери Никиты Михалкова и губернатора Югры стало известно только в начале октября, хотя супруги поженились раньше. Тогда же региональные власти подтвердили рождение у пары дочери, девочку назвали Екатериной. Михалкова продолжает работать в Москве, где готовит постановку «Васса Железнова», тогда как её супруг остаётся в Ханты-Мансийске. Кухарук ранее говорил, что не собирается переезжать в столицу и оставлять пост губернатора. Для актрисы это второй брак. Ранее она была замужем за режиссёром Резо Гигинеишвили, с которым рассталась в 2017 году. От этих отношений у Михалковой двое детей — дочь Нина и сын Иван.