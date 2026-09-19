«Из области фантастики»: Рыбак из Дубны выловил «щучью королеву» весом в 23 кг

Рыбак из Дубны заявил о поимке в Волге щуки весом 23 килограмма, однако опытные рыболовы сомневаются в рекорде, предполагая путаницу с единицами измерения. Об этом сообщает интернет-издание Regions.ru.

Житель Конаково Степан Назолин выловил хищницу, которая, по его словам, потянула на 23 килограмма. Такая цифра автоматически вывела бы добычу в разряд рекордных для всей страны. Сам рыбак отметил, что местный водоём продолжает радовать трофеями.

Опытные рыболовы отреагировали на новость сдержанно. Щука массой более 20 килограммов — случай практически уникальный: за последние десятилетия в России известны лишь единичные поимки подобных гигантов.

«Двадцать три килограмма для щуки — это почти из области фантастики. Рыба такого размера — рекордный, штучный экземпляр. Скорее всего, вес указан в lbs, то есть в фунтах: 23 фунта — это примерно десять с половиной килограммов. И это, замечу, тоже выдающийся трофей, которым может похвастаться далеко не каждый рыбак», — пояснил опытный рыболов Валерий Рущенко.

По его мнению, путаница могла возникнуть из-за электронных весов, настроенных на фунты, либо из-за неточного пересказа: в эмоциях после поклёвки цифры нередко округляются в большую сторону.