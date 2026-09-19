«Из области фантастики»: Рыбак из Дубны выловил «щучью королеву» весом в 23 кг
Рыболов Рущенко: Пойманная в Конаково щука весом в 23 кг — штучный экземпляр
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Рыбак из Дубны заявил о поимке в Волге щуки весом 23 килограмма, однако опытные рыболовы сомневаются в рекорде, предполагая путаницу с единицами измерения. Об этом сообщает интернет-издание Regions.ru.
Житель Конаково Степан Назолин выловил хищницу, которая, по его словам, потянула на 23 килограмма. Такая цифра автоматически вывела бы добычу в разряд рекордных для всей страны. Сам рыбак отметил, что местный водоём продолжает радовать трофеями.
Опытные рыболовы отреагировали на новость сдержанно. Щука массой более 20 килограммов — случай практически уникальный: за последние десятилетия в России известны лишь единичные поимки подобных гигантов.
«Двадцать три килограмма для щуки — это почти из области фантастики. Рыба такого размера — рекордный, штучный экземпляр. Скорее всего, вес указан в lbs, то есть в фунтах: 23 фунта — это примерно десять с половиной килограммов. И это, замечу, тоже выдающийся трофей, которым может похвастаться далеко не каждый рыбак», — пояснил опытный рыболов Валерий Рущенко.
По его мнению, путаница могла возникнуть из-за электронных весов, настроенных на фунты, либо из-за неточного пересказа: в эмоциях после поклёвки цифры нередко округляются в большую сторону.
Ранее москвич выловил в Москве-реке возле «Москва-Сити» щуку весом девять килограммов. По его словам, он закинул спиннинг с «мандулой». Рыбину вытаскивали втроём почти два часа. Несмотря на уникальность добычи, рыбак отпустил её обратно, чтобы рыба росла дальше.
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