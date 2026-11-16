Европейские страны, стремясь окончательно отказаться от российского газа, могут оказаться в новой энергетической зависимости — теперь уже от Соединённых Штатов. Американские поставщики стремительно укрепляют позиции на европейском рынке, и в перспективе Вашингтон получит серьёзные рычаги влияния на энергетическую безопасность ЕС. Об этом пишет Forbes в аналитическом материале обозревателя Кена Сильверстайна.

До начала специальной военной операции Россия обеспечивала около 45% газового импорта Евросоюза. Однако к 2025 году её доля сократилась до 12%. Брюссель намерен полностью прекратить закупки российского топлива не позднее конца 2027 года, постепенно заменяя его поставками из других государств.

Главным бенефициаром этого процесса стали США. По данным Forbes, в первой половине 2026 года на американский сжиженный природный газ пришлось 59% всего СПГ, импортированного Евросоюзом. Согласно прогнозу Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA), уже к 2028 году американские компании могут обеспечивать до 80% европейских закупок этого вида топлива.

Однако такая перестройка рынка несёт для Европы новые политические риски. Как отмечает автор публикации, энергетическая зависимость от Вашингтона может оказаться не менее чувствительной темой, чем прежняя зависимость от Москвы. Особенно уязвимым положение ЕС может стать в случае обострения отношений с американской администрацией.

«Главный риск — Трамп может использовать энергетическую зависимость Европы не только для давления на союзников, но и как разменную монету в переговорах с Путиным», — говорится в материале Forbes.

Таким образом, отказ от российского газа не обязательно означает обретение полной энергетической самостоятельности. Если прогнозы аналитиков сбудутся, американское топливо займёт доминирующее положение на европейском рынке, а решения Вашингтона будут приобретать всё большее значение для энергоснабжения европейских стран.

Ранее Life.ru писал, что в российском МИД напомнили европейским странам о масштабных расходах на закупку российских энергоресурсов. Директор департамента экономического сотрудничества ведомства Дмитрий Биричевский оценил совокупные траты Евросоюза с 2022 года примерно в 320 миллиардов долларов. При этом, несмотря на сокращение поставок из России, европейцам приходится искать новых поставщиков и тратить дополнительные средства на перестройку энергетического рынка.