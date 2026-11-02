Из отпуска с незваным пассажиром: Россиянка привезла с Мальдив личинку прямо под кожей ноги
Россиянка привезла с Мальдив паразита, который поселился под кожей ноги
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Россиянка привезла с Мальдив личинку, поселившуюся под кожей ноги. По данным телеграм-канала SHOT, паразит проник в тело туристки во время прогулки босиком по пляжу.
Первые признаки заражения Анна заметила за четыре дня до возвращения домой. У девушки начал чесаться палец на ноге, однако сначала она списала неприятные ощущения на обычный укус. Средства из аптечки не помогали, а покраснение постепенно увеличивалось. Вскоре под кожей появилась извилистая дорожка, которая продолжала удлиняться.
Уже в Москве путешественница обратилась за медицинской помощью, но установить причину необычных симптомов удалось не сразу. Девушку направляли к разным специалистам, пока в профильном институте не обнаружили мигрирующую личинку. К тому моменту незваный пассажир успел преодолеть вместе с хозяйкой около шести тысяч километров.
Сейчас повреждённый участок заживает, а Анне назначили лечение. Однако процесс восстановления осложняется тем, что молодая мать кормит грудью ребёнка. По информации SHOT, необходимые противопаразитарные препараты в её случае нельзя совмещать с грудным вскармливанием.
Подобные личинки встречаются в тёплом песке, загрязнённом отходами жизнедеятельности животных. При контакте с открытыми участками тела они способны проникать под кожу, вызывая сильный зуд, воспаление и волдыри.
Ранее Life.ru рассказывал о жителе Забайкалья, который привёз из Таиланда мигрирующую личинку под кожей. Паразита обнаружили медики после возвращения мужчины с отдыха в феврале 2025 года. Главный врач Краевой клинической инфекционной больницы Сергей Лукьянов объяснял, что такие организмы перемещаются в верхних слоях дермы, вызывая сыпь и сильный зуд. По его словам, заражение могло произойти через песок на пляже. При движении личинка оставляет на теле характерные нитевидные линии.