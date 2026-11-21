Европейские политики спешат присоединиться к мирному урегулированию на Украине, меняя прежнюю позицию. На противоречие в их заявлениях обратила внимание бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

«То, что недели назад называли «предательством», теперь стало приемлемым вариантом», — написала Мендель.

В частности, она обратила внимание на слова канцлера Германии Фридриха Мерца, который допустил постепенное снятие антироссийских санкций в рамках возможного мирного соглашения. Подобные заявления, по её словам, свидетельствуют о стремлении европейских лидеров как можно скорее включиться в переговорный процесс.

Ранее Life.ru сообщал, что Фридрих Мерц допустил постепенную отмену санкций против России при продвижении к мирному соглашению по Украине. Канцлер подчеркнул, что любые послабления будут зависеть от выполнения определённых условий. Он также выступил за участие европейских государств в переговорах и предоставление Киеву гарантий безопасности.