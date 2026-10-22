Из Приморья в Большой театр: Кожемяко решил отметить назначение на торжественном вечере с Путиным
Кожемяко после назначения вице-премьером посетил Большой театр
Бывший губернатор Приморья Олег Кожемяко, получивший должность вице-премьера — полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе, решил отметить назначение походом в Большой театр. Об этом рассказал корреспондент кремлёвского пула Александр Юнашев.
Кожемяко после назначения вице-премьером посетил Большой театр. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
Вечером 22 октября в Большом театре проходит торжественное мероприятие, посвящённое Союзу театральных деятелей России. Среди гостей оказался и Кожемяко, для которого этот день стал первым после официального перехода на новую должность.
Программа вечера объединила литературные и музыкальные произведения. Сергей Безруков читает стихи Сергея Есенина, также запланированы пролог к опере Сергея Прокофьева «Любовь к трём апельсинам» и русская народная песня «Эх, ухнем» в исполнении хора Большого театра.
Открывает торжественный вечер президент России Владимир Путин. Мероприятие проходит в рамках празднования 150-летия Союза театральных деятелей, основанного в 1876 году.
Ранее Life.ru сообщал о назначении Олега Кожемяко вице-премьером — полпредом президента на Дальнем Востоке. Указ Владимир Путин подписал 22 октября после одобрения кандидатуры Госдумой. Вместе с Кожемяко новые должности в правительстве получили Ирина Окладникова и Андрей Никитин.
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Кожемяко после назначения вице-премьером посетил Большой театр. Обложка © Telegram / Юнашев LIVE