Из разгрома — в приличные люди: Бессент намекнул Украине на судьбу послевоенной Германии

Министр финансов США Скотт Бессент провёл параллель между будущим Украины и Германией после Второй мировой войны. По его мнению, Киеву также предстоит найти путь возвращения в мировое сообщество после завершения конфликта.

Такое заявление глава американского Минфина сделал на мероприятии Breitbart, рассуждая о перспективах урегулирования и возможных трёхсторонних переговорах.

«Я задаюсь вопросом: как Германии удалось вернуться в мировое сообщество после Второй мировой войны? Я имею в виду, что здесь есть определенный путь. И для Украины тоже есть такой путь», — заявил Бессент.

При этом американский министр прямо не говорил, что Украина должна «повторить судьбу» Германии в смысле военного поражения. Речь в его высказывании шла именно о возвращении страны в мировое сообщество после конфликта.

Бессент также подчеркнул необходимость диалога с Россией для прекращения боевых действий. По его словам, если стороны не будут разговаривать друг с другом, остановить конфликт не получится.

Ранее американские власти предупреждали, что восстановление Украины после окончания конфликта может занять годы. Весной госсекретарь США Марко Рубио оценивал этот процесс как минимум в два десятилетия.

Тем временем на Украине заявили, что США скорректировали подход к урегулированию конфликта на Украине. Вашингтон выработал новые идеи и подходы с учётом изменений «в небе над Россией и Украиной», однако раскрывать содержание предложений Киев пока не намерен.