В МИД Украины заявили об обновлении подхода США к урегулированию конфликта

Соединённые Штаты скорректировали подход к урегулированию российско-украинского конфликта, утверждает представитель МИД Украины Георгий Тихий. По его словам, новые идеи появились на фоне изменившейся ситуации «в небе над Россией и Украиной».

Содержание американских предложений дипломат раскрывать не стал. Он объяснил это необходимостью сохранить пространство для дальнейших переговоров.

«Мы в курсе новых идей, определённых подходов, элементов. Я не открою их вам публично. Дипломатия должна иметь простор для переговоров», — приводит его слова «Укринформ».

По утверждению Тихого, необходимость пересмотреть прежние предложения возникла после изменений, произошедших с момента публикации плана из 28 пунктов. При этом представитель украинского МИД не уточнил, о каких именно переменах идёт речь.

«Могу осторожно сказать, что осознание этих обновлённых подходов есть у американской стороны, а не только у украинской», — заявил дипломат.

Заявление прозвучало на фоне недавних контактов Вашингтона с Москвой и Киевом. 5 сентября американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с президентом России Владимиром Путиным, а 6 сентября провели переговоры с Владимиром Зеленским. По словам Уиткоффа, по итогам этих встреч стороны добились «существенных успехов» и продвинулись в подготовке дополнительных трёхсторонних переговоров. Тихий также заявил, что следующим этапом должно стать проведение встречи в трёхстороннем формате.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на переговорах с Уиткоффом и Кушнером были содержательные предложения. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров отказался раскрывать, что американские эмиссары «привезли в Москву и отвезли в Киев».