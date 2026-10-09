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Регион
Опубликовано 9 октября, 17:42

Из реестра иноагентов исключили сразу две организации после их ликвидации

Минюст исключил организации «ЛЮДИ» и «Охрана природы» из реестра иноагентов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министерство юстиции России исключило из реестра иностранных агентов две организации — ООО «ЛЮДИ» и ассоциацию по охране окружающей среды «Охрана природы». Согласно сообщению ведомства, основанием для такого решения стала ликвидация юридических лиц.

«Вместе с тем в соответствии с распоряжениями Минюста России в связи c ликвидацией из реестра исключены ассоциация по охране окружающей среды «Охрана природы» и общество с ограниченной ответственностью «ЛЮДИ», — говорится в публикации.

Ассоциация «Охрана природы» попала в реестр 15 мая 2026 года. Тогда же ведомство внесло в список нескольких физических лиц, информационно-аналитический центр «БАШНЯ» и сообщество Reforum Space Vilnius.

У военблогера-иноагента Романа Алёхина* прошли обыски
У военблогера-иноагента Романа Алёхина* прошли обыски

Life.ru сообщал о включении информационного ресурса «Плохая куряночка»* и ещё четырёх лиц в реестр иностранных агентов. В обновлённый список Минюста от 9 октября также попали кинокритик Теймур Алиев*, юрист Роман Малозёмов*, блогер Муслим Сатуев* (Пхармат*) и активист Ишмурат Хайбуллин*. По данным ведомства, основаниями для внесения стали распространение материалов иностранных агентов, публикация недостоверной, по оценке министерства, информации о действиях российских властей и другие нарушения.

Больше новостей о решениях российских ведомств, законодательстве и общественно-политической жизни — в разделе «Политика России» на Life.ru.

* Внесены в перечень иноагентов Минюста России.

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Юрий Лысенко
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