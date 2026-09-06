Из сборной Бразилии — в российскую колонию: Собака учуяла запрещёнку у известной спортсменки

Бразильская футболистка Летиция Виллар Паиш получила 5 лет и 2 месяца колонии общего режима за контрабанду и хранение гашиша в России, говорится в судебных материалах.

Спортсменку признали виновной после того, как при пересечении границы между Эстонией и Россией в её ручной клади обнаружили 6,13 грамма запрещённого вещества. Как следует из документов, внимание пограничников привлекла служебная собака, которая отреагировала на сумку. После проверки девушку задержали на пункте пропуска в Ленинградской области, а затем поместили в СИЗО.

Суд установил, что Виллар Паиш незаконно ввезла наркотическое средство и хранила его без цели сбыта. Футболистка признала вину, а приговор уже вступил в силу.

Во время разбирательства спортсменка заявила, что приобрела гашиш в Европе из-за проблем с ментальным здоровьем после развода и сложностей в карьере. По её словам, она принимала препараты с каннабиноидами, которые разрешены в некоторых странах.

Летиция Виллар Паиш — 33-летняя игрок женской сборной Бразилии по пляжному футболу. В России она выступала за спортивную школу «Локомотив» из Санкт-Петербурга.

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