Из сборной Бразилии — в российскую колонию: Собака учуяла запрещёнку у известной спортсменки
Звезда пляжного футбола Паиш из Бразилии получила 5 лет в России из-за гашиша
Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / leticia.villarpais
Бразильская футболистка Летиция Виллар Паиш получила 5 лет и 2 месяца колонии общего режима за контрабанду и хранение гашиша в России, говорится в судебных материалах.
Спортсменку признали виновной после того, как при пересечении границы между Эстонией и Россией в её ручной клади обнаружили 6,13 грамма запрещённого вещества. Как следует из документов, внимание пограничников привлекла служебная собака, которая отреагировала на сумку. После проверки девушку задержали на пункте пропуска в Ленинградской области, а затем поместили в СИЗО.
Суд установил, что Виллар Паиш незаконно ввезла наркотическое средство и хранила его без цели сбыта. Футболистка признала вину, а приговор уже вступил в силу.
Во время разбирательства спортсменка заявила, что приобрела гашиш в Европе из-за проблем с ментальным здоровьем после развода и сложностей в карьере. По её словам, она принимала препараты с каннабиноидами, которые разрешены в некоторых странах.
Летиция Виллар Паиш — 33-летняя игрок женской сборной Бразилии по пляжному футболу. В России она выступала за спортивную школу «Локомотив» из Санкт-Петербурга.
Тем временем в Москве суд отказался удовлетворить апелляцию порноактрисы Насти Холод и сохранил для неё домашний арест. Девушка просила заменить эту меру пресечения на более мягкую, однако суд отклонил её просьбу.
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