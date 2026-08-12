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Регион
12 августа, 11:43

Суд оставил порноактрису Настю Холод под домашним арестом до 19 августа

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Суд в Москве отклонил апелляцию порноактрисы Насти Холод и оставил в силе домашний арест до 19 августа. Об этом сообщает корреспондент Life.ru,

Суд не изменил меру пресечения порноактрисе Холод. Видео © Life.ru

Девушка просила изменить ей меру пресечения на более мягкую, однако получила отказ. Сразу после оглашения решения она проигнорировала журналистов и без комментариев направилась домой. При этом её защитница оказалась более словоохотливой и даже вступила в небольшую перепалку с корреспондентом.

Ранее аналогичное решение суд вынес в отношении экранной партнёрши Холод — Дианы Шурыгиной. Она пыталась оспорить арест и перевестись из СИЗО под домашние условия, но тщетно. Напомним, изначально Шурыгина действительно находилась дома, пока 8 июля не нарушила запрет на использование смартфона, после чего меру пресечения ужесточили.

В СИЗО-6 «Печатники» соседки по камере узнали порнозвезду и заставили её мыть полы и туалеты.

Адвокаты Шурыгиной просили выпустить её из СИЗО из-за вагинопластики
Адвокаты Шурыгиной просили выпустить её из СИЗО из-за вагинопластики

Фигурантами разбирательств по похожей статье также проходят продюсер Людвиг Кричкер, экс-участница «Дома-2» Анастасия Брагина и секс-блогерша Соня Мармеладова.

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Никита Никонов
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